美奥克兰爆发抗议活动 逾400人被捕

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透加州奥克兰1月29日电（记者 Emmett Berg）---美国奥克兰市官员周日称，抗议者周六夜间与警方发生冲突，警方向抗议者动用催泪瓦斯和布袋弹，有逾400名抗议者被捕。
周日稍早政府公布被捕人数为200-300人，但奥克兰应急中心将数字上修至逾400人，并称奥克兰警方稍晚将宣布更确切的数字。
防暴警察与抗议者周六晚发生冲突，有三名官员及至少一名示威者受伤。
冲突始於周六下午，当时活动人士试图占领市中心一家会展中心，“猫鼠游戏”持续到深夜，警方和抗议者多次发生冲突。
奥克兰成为抗议者关注热点始於去年10月，当时前海军陆战队士兵奥尔森（Scott Olsen）在抗议活动中受重伤，抗议者称其被催泪瓦斯筒击中头部，但当局一直未宣布他是怎麽受伤的。（完）
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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