《卫报》与《华盛顿邮报》因“监控门”获普利策奖 路透首获普利策文字奖项

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约4月14日(记者 Ellen Wulfhorst) - 英国《卫报》美国版和《华盛顿邮报》因报导美国国家安全局(NSA)秘密监控项目，周一获得2014年度普利策新闻奖。
普利策奖于1917年设立，由哥伦比亚大学评定颁发，是美国新闻界最受推崇的奖项。
英国《卫报》美国版和《华盛顿邮报》共同获得重量级奖项“公共服务奖”，其报导基于NSA承包商前雇员斯诺登泄露的文件。斯诺登披露了NSA的全球电子监控细节。
“监控门”报导不仅引发国际社会围绕政府监控尺度的辩论，也促使美国总统奥巴马决定限制NSA的监控权限。
路透则因报导穆斯林罗辛亚族在缅甸被暴力迫害的遭遇，获得国际报导奖，这是路透首次获得普利策文字奖项。
颁奖委员会赞扬路透记者Jason Szep和Andrew R.C. Marshall关于缅甸罗辛亚族的“勇敢报导”，缅甸罗辛亚族为躲避国内迫害试图逃离，但结果却常常沦为人口贩卖网络的牺牲品。
路透总编辑Stephen Adler在声明中表示：“两年来，在穆斯林世界一个被遗忘的角落，路透记者不懈地对可怕的人权侵犯行为进行调查，从国际层面揭示被压迫的罗辛亚族遭遇，引起国际社会对此关注。”
记者Jason Szep表示：“我们所报导的这一问题很少有人报导。我希望通过我们的报导，国际社会能加大对缅甸宗教暴力问题的关注。”
此外，路透记者Megan Twohey因关于被收养儿童地下市场的系列报导，入围普利策调查性报导奖。（完）
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。