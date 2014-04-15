《卫报》与《华盛顿邮报》因“监控门”获普利策奖 路透首获普利策文字奖项

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约4月14日(记者 Ellen Wulfhorst) - 英国《卫报》美国版和《华盛顿邮报》因报导美国国家安全局(NSA)秘密监控项目，周一获得2014年度普利策新闻奖。

普利策奖于1917年设立，由哥伦比亚大学评定颁发，是美国新闻界最受推崇的奖项。

英国《卫报》美国版和《华盛顿邮报》共同获得重量级奖项“公共服务奖”，其报导基于NSA承包商前雇员斯诺登泄露的文件。斯诺登披露了NSA的全球电子监控细节。

“监控门”报导不仅引发国际社会围绕政府监控尺度的辩论，也促使美国总统奥巴马决定限制NSA的监控权限。

路透则因报导穆斯林罗辛亚族在缅甸被暴力迫害的遭遇，获得国际报导奖，这是路透首次获得普利策文字奖项。

颁奖委员会赞扬路透记者Jason Szep和Andrew R.C. Marshall关于缅甸罗辛亚族的“勇敢报导”，缅甸罗辛亚族为躲避国内迫害试图逃离，但结果却常常沦为人口贩卖网络的牺牲品。

路透总编辑Stephen Adler在声明中表示：“两年来，在穆斯林世界一个被遗忘的角落，路透记者不懈地对可怕的人权侵犯行为进行调查，从国际层面揭示被压迫的罗辛亚族遭遇，引起国际社会对此关注。”

记者Jason Szep表示：“我们所报导的这一问题很少有人报导。我希望通过我们的报导，国际社会能加大对缅甸宗教暴力问题的关注。”

此外，路透记者Megan Twohey因关于被收养儿童地下市场的系列报导，入围普利策调查性报导奖。（完）