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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 12:18 BJT

突发事件：美国加州北部发生5.7级地震--美国地质调查局

路透5月23日 - 美国地质调查局(USGS)称，加州北部周四发生5.7级地震。

USGS称震中位于Canyondam镇东北2英里(3公里)处。

此前报导称震级为5.9级。

5.7级地震并不强烈，但有可能造成相当大的损失。(完) (编译 梁睿雪; 审校 王洋)
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