奥巴马下令禁止警察部门使用特定军事装备

路透新泽西卡姆登5月18日 （记者 Julia Edwards） - 美国总统奥巴马周一签署总统令，禁止警察部门使用特定的军事装备，并限制防暴盾牌和其他设备的使用。此前美国多个城市因黑人男性死于白人警察之手而发生骚乱。

奥巴马在访问新泽西卡姆登时宣布了这些措施，并鼓励在警察与警察所服务的社区之间建立信任。

“我们看到军事化装备有时可能会给人以侵占性武力的感觉，而非让人感觉这是它正在保护与服务的社区的一部分，”奥巴马在卡姆登的一个社区中心发表演讲时称。卡姆登深受贫困和犯罪问题困扰。

“9·11事件”之后，全美的警察部门能够获得美国军事装备。

尽管支持者们宣称这些装备是执法的有效工具--2013年波士顿马拉松爆炸案的凶手就被发现使用了这些装备--但批评者们抱怨美国的街道变得军事化。

多起黑人男性死于白人警察之手的事件引发骚乱，加剧了上述争议。

巴尔的摩示威活动之后路透/益普索进行的民调显示，69%的受访者称美国有严重的种族问题。近四分之三称，美国的种族主义问题比当局愿意承认的要多。

奥巴马在卡姆登发表演讲前几个小时，白宫发布的一份报告称，该禁令有效禁止了美国军方向地方警察部门提供特定装备，意味着警察将不再允许使用带履带的防爆车和其他类似装备。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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