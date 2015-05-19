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路透中文国际短讯 | 2015年 5月 19日 星期二 11:09 BJT

奥巴马下令禁止美国警察部门使用特定军事装备

美国总统奥巴马周一签署总统令，禁止警察部门使用特定的军事装备，并限制防暴盾牌和其他设备的使用。奥巴马在访问新泽西卡姆登时宣布了这些措施，并鼓励在警察与警察服务的社区之间建立信任。路透

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