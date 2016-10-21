美国金融：财政部官员敦促金融市场为替换LIBOR做准备

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
美国财政部官员周四称，由于伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)存在缺陷，所以金融市场要制定计划，为过渡到使用替代参考利率做好准备，这非常重要。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)的Alternative Reference Rate Committee已经指出两个可以替代LIBOR的选项。
一个选项是纽约联储公布的隔夜银行融资利率(OBFR)，以及还在研究中的根据美国公债作为一般抵押品(GC)支持的回购协议计算的利率，称为公债GC回购为准的利率。
“我们相信，过渡到使用替代参考利率显然符合金融机构、市场参与者、消费者、决策者和普通大众的共同利益，虽然可能产生短期成本，”财政部负责金融市场的代理助理秘书Daleep Singh称。
伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)由英国银行家协会(BBA)在1986年推出，为名义价值约350万亿美元的衍生品合约和至少10万亿美元贷款的利息支付提供参考。
2012年有关当局发现一些银行对LIBOR进行操纵，令其声誉受损。(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选