美国评等: 惠誉缓和在未来数月调降美国债信评级的威胁

惠誉不是唯一一家仍怀有担忧的评级机构.

穆迪投资服务公司对美国Aaa评级的展望为负面.标准普尔在2011年8月华盛顿债务僵局期间将美国评级由AAA降至AA+后,也给予了负面展望.

国会上周达成一项协议,可将美国继续发债的能力延长到5月中旬,避免了触及举债上限,从而可能引发技术性违约的威胁.近期议员们传递出的信号暗示,不太可能再发生新一轮有关债务问题的辩论.

"我认为现在不会发生导致降级的情况."Potomac Research Group首席政治策略师Greg Valliere称.