美国评等: 惠誉缓和在未来数月调降美国债信评级的威胁

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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惠誉不是唯一一家仍怀有担忧的评级机构.
穆迪投资服务公司对美国Aaa评级的展望为负面.标准普尔在2011年8月华盛顿债务僵局期间将美国评级由AAA降至AA+后,也给予了负面展望.
国会上周达成一项协议,可将美国继续发债的能力延长到5月中旬,避免了触及举债上限,从而可能引发技术性违约的威胁.近期议员们传递出的信号暗示,不太可能再发生新一轮有关债务问题的辩论.
"我认为现在不会发生导致降级的情况."Potomac Research Group首席政治策略师Greg Valliere称.
"我认为在债务上限问题上激烈交锋的可能性极低.共和党已经意识到这样做对他们在政治上没有好处."
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）