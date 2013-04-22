中国申请赴美读研人数减少 美国学校收入受冲击--穆迪

路透4月19日 - 穆迪周五称，研究生院入学率放缓，影响到许多美国大学的收入。尤其值得一提的是，申请2013年秋季入学读研的中国学生减少了5%。

穆迪在评论中称，根据美国研究生院委员会（Council of Graduate Schools）数据，今年秋季研究生院入学人数仅增1%，为11年来最低增幅。

该机构指出，私立大学受到的冲击最严重，申请此类学校的国际学生减少了4%，而往往国际学生收费更高；申请公立大学的国际学生则增加了3%。

而作为申请美国研究生院的最大留学生来源，来自中国的申请人数减少了5%。

“申请的中国学生减少，对许多美国大学的信用评级带来负面影响，因中国学生在新入学的国际研究生中占到三分之一，而且他们的学费比国内学生付得高，”穆迪称。

“2013年秋季研究生院入学情况仍疲弱，这可能进一步削减（美国大学）2014财年净学费收入的增长，尤其是研究生占比较高的私立大学，”该机构称。

但穆迪称，短期而言，申请赴美读研的国际学生减少，还不至于对美国大学产生实质性影响。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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