更新版 1-美国评等: 穆迪称需进一步预算举措才会上调美国负面展望至稳定

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
美国要想使其主权信用评级展望从负面被上调至稳定,就需要降低预算赤字,并使预算赤字处于长期下降态势.
穆迪称,"另一方面,缺乏进一步削减赤字的举措可能会对美国评等造成负面影响."
标准普尔周三在一份声明中称,"我们认为昨天达成的协议难以让美国中期公共财政的基础更为可长可久,所以本周所达成的预算妥协不会影响我们对美国信用评等展望的看法."
该评级机构称,预算协议的确降低了美国陷入衰退的可能性,但包括预算可能大规模削减在内的症结仍存.
穆迪预计美国债务上限将被上调.由于美国12月31日触及债务上限,目前该国财政部正在动用特别措施以兑现财政承诺.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张明钧)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透纽约4月13日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，4月12日止当周，美国基金投资者向股票基金投入14亿美元，而之前一周则撤回了119亿美元。
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