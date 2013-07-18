更新版-美国评等：穆迪确认美国Aaa级评等，展望由负面上调至稳定

穆迪确认美国评等之际，正值该国的预算前景改善。

本月稍早，白宫将当前年度财政赤字预估削减为7,590亿美元，相当于GDP的4.7%；4月时预估为9,730亿美元。

“我们觉得，即便是在缺乏有关美国政府进一步行动信息的情况下，我们仍已掌握足够多关于美国负债情况的信息来作出结论，”穆迪高级美国主权信用评级分析师Steven Hess表示。

上个月惠誉亦确认了美国AAA主权信用评级，但展望仍为负面。该机构称，美国的债务负担仍然很重，如果该国不进一步减赤，就依然容易受到冲击。

标普对美国的评级为AA+，展望为稳定。(完)