更新版-美国评等：穆迪确认美国Aaa级评等，展望由负面上调至稳定

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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穆迪确认美国评等之际，正值该国的预算前景改善。
本月稍早，白宫将当前年度财政赤字预估削减为7,590亿美元，相当于GDP的4.7%；4月时预估为9,730亿美元。
“我们觉得，即便是在缺乏有关美国政府进一步行动信息的情况下，我们仍已掌握足够多关于美国负债情况的信息来作出结论，”穆迪高级美国主权信用评级分析师Steven Hess表示。
上个月惠誉亦确认了美国AAA主权信用评级，但展望仍为负面。该机构称，美国的债务负担仍然很重，如果该国不进一步减赤，就依然容易受到冲击。
标普对美国的评级为AA+，展望为稳定。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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