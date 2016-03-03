美国部分大都会地区炒房热度超过2005年峰值

路透纽约3月3日 - 根据周四公布的一份报告，美国部分热络楼市炒作活动--即短线买进/卖出迅速获利--已然升温，令人担心地区楼市泡沫可能正在酝酿中。

这份由RealtyTrac公布的报告显示，12个大都会地区楼市去年炒作活动超越2005年的峰值；美国抵押贷款市场于2007年开始崩坏，引发一场银行业危机及经济大衰退。

楼市炒作获利亦创下十年新高，若不计入重新装潢及交易等成本，炒房者每次买卖的平均净利达到5.5万美元。纽约及洛杉矶等高价房屋市场的买卖转手获利更超过10万美元。

另外还有迹象显示，小散户也开始投入行动。炒房者人数升至2007年以来最高，同时平均每人转手的房屋数量下滑。

“当房屋快速转手的数量增加，通常暗示楼市陷于困境，”报告引述了Windermere Real Estate首席经济学家Matthew Gardner的说法。

“这类房屋销售导致房价被人为炒高，使买家购房负担能力下滑，并增加楼市泡沫风险，”Gardner表示。

这份报告对于炒房的定义，是同一个地产在12个月内两度易手。报告是对美国110个都会地区展开的调查。(完)