美国7月房价上涨 但9月消费者信心指数下滑或令人忧心

9月4日在加州萨克拉门托拍到的房屋图片。 REUTERS/Robert Galbraith

* 7月标普/Case Shiller房价指数较上年同期上涨0.6%

* 经济分析师认为，借贷成本升高将削弱房价涨势

* 经济谘商会公布，9月消费者信心指数下滑

路透纽约9月24日 - 美国7月房价涨速放缓，而9月消费者信心下滑，突显出借贷成本升高以及经济成长迟滞，有可能削弱房地产市场的复苏。

美国7月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前月上涨0.6%，路透调查中受访分析师预估为上涨0.8%。6月为增长0.9%。

此外，美国联邦住房金融局的数据显示，美国7月房价较6月上涨1%。

市场臆测美国联邦储备委员会(美联储)可能很快削减危机时期的经济刺激举措，导致利率上升，令购房者受挫，也拖慢了房价的涨速。

分析师认为，由于利率保持升势，房价上涨势头可能持续放缓，尽管在去年稳健上涨。

“利率继续上升将产生影响。利率走高人们目前担心的事，”耶鲁大学经济学教授Robert Shiller在接受Reuters Insider的采访时表示。

“市场可能因此走低，”他补充说。

美国房价自去年以来跳涨。所有20个城市的标普/CASE-SHILLER房价指数均按年上涨，其中拉斯维加斯飙升27.5%。

但分析师指出，目前房价仍距离危机前的峰值水平较远。

“房价距离楼市崩溃前的水准仍有很长一段距离，”Jefferies的货币市场分析师Thomas Simons在客户报告中写道。

分析师担心利率跳升会令购房者却步。自美联储决策者5月开始暗示退出刺激举措以来，指标10年期美国公债收益率已升逾100个基点。

但上周美联储意外地维持每月850亿美元购债计划不变，指因担心经济状况，其中包括就业市场形势。

美国第三季经济成长料回落，美联储调降今明两年经济成长预期。

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(link.reuters.com/rem34t)

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经济形势依然低迷可能也影响到消费者。

一份民间报告显示，9月消费者信心下滑。美国经济谘商会周二公布，9月美国消费者信心指数为79.7，为5月以来最低，分析师预估为79.9。8月指数上修为81.8，前值公布为81.

“9月消费者信心下降，因对就业和收入的短期前景再现疑虑，但对未来企业状况的预期基本持平，”经济谘商会经济指标主管Lynn Franco在声明中指出。

“尽管整体经济形势温和改善，但消费者仍不确定未来几月动能是否可以持续。”(完)