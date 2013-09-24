美国7月房价上涨 但9月消费者信心指数下滑或令人忧心

《焦点》要么多元化要么喝西北风：中国独立炼厂正面应对新的挑战
路透北京4月11日 - 对中国独立炼油厂而言，与有利可图的成品油出口市场隔绝，同时利润率又因为政府出台的税收新政遭挤压，他们正在开拓从清洁能源到木材加工的新领域，并且在扩大贸易范围来克服这些挑战。
* 7月标普/Case Shiller房价指数较上年同期上涨0.6%
* 经济分析师认为，借贷成本升高将削弱房价涨势
* 经济谘商会公布，9月消费者信心指数下滑
路透纽约9月24日 - 美国7月房价涨速放缓，而9月消费者信心下滑，突显出借贷成本升高以及经济成长迟滞，有可能削弱房地产市场的复苏。
美国7月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前月上涨0.6%，路透调查中受访分析师预估为上涨0.8%。6月为增长0.9%。
此外，美国联邦住房金融局的数据显示，美国7月房价较6月上涨1%。
市场臆测美国联邦储备委员会(美联储)可能很快削减危机时期的经济刺激举措，导致利率上升，令购房者受挫，也拖慢了房价的涨速。
分析师认为，由于利率保持升势，房价上涨势头可能持续放缓，尽管在去年稳健上涨。
“利率继续上升将产生影响。利率走高人们目前担心的事，”耶鲁大学经济学教授Robert Shiller在接受Reuters Insider的采访时表示。
“市场可能因此走低，”他补充说。
美国房价自去年以来跳涨。所有20个城市的标普/CASE-SHILLER房价指数均按年上涨，其中拉斯维加斯飙升27.5%。
但分析师指出，目前房价仍距离危机前的峰值水平较远。
“房价距离楼市崩溃前的水准仍有很长一段距离，”Jefferies的货币市场分析师Thomas Simons在客户报告中写道。
分析师担心利率跳升会令购房者却步。自美联储决策者5月开始暗示退出刺激举措以来，指标10年期美国公债收益率已升逾100个基点。
但上周美联储意外地维持每月850亿美元购债计划不变，指因担心经济状况，其中包括就业市场形势。
美国第三季经济成长料回落，美联储调降今明两年经济成长预期。
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经济形势依然低迷可能也影响到消费者。
一份民间报告显示，9月消费者信心下滑。美国经济谘商会周二公布，9月美国消费者信心指数为79.7，为5月以来最低，分析师预估为79.9。8月指数上修为81.8，前值公布为81.
“9月消费者信心下降，因对就业和收入的短期前景再现疑虑，但对未来企业状况的预期基本持平，”经济谘商会经济指标主管Lynn Franco在声明中指出。
“尽管整体经济形势温和改善，但消费者仍不确定未来几月动能是否可以持续。”(完)
(编译 郑茵/李爽 审校 张荻)
路透北京4月11日 - 对中国独立炼油厂而言，与有利可图的成品油出口市场隔绝，同时利润率又因为政府出台的税收新政遭挤压，他们正在开拓从清洁能源到木材加工的新领域，并且在扩大贸易范围来克服这些挑战。
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