美国经济捷报频传 复苏前景更加光明

2014年3月20日在俄勒冈州波特兰拍到的一处出售的房屋。 REUTERS/Steve Dipaola

路透华盛顿5月27日 - 美国4月耐久财订单意外增长，5月消费者信心增强，支持本季经济成长加速的观点。

周二公布的另一项数据显示3月房价继续攀升，彰显楼市的潜在力道。在经济中占主导地位的服务业5月稳步增长。

“看似经济在寒冬过后继续反弹，”RDQ Economics的首席经济学家John Ryding表示。

美国商务部称，4月耐久财订单增长0.8%，因国防资本财需求激增，金属制品、交通设备、电子设备以及电器和零部件订单增长。

耐久财是指从烤面包机到飞机等使用时间不少于三年的商品。3月耐久财订单修正后为增长3.6%，前值为增长2.5%。分析师的预期为下降0.5%。

尽管备受关注的反应企业支出计划的所谓核心资本财订单--不包括飞机的非国防资本财订单4月下降1.2%，但3月数据从增长2.9%的初值被上修至增长4.7%。

3月修正后的增幅为11月以来最大，分析师称，这将提振第二季企业支出。

另外，经济咨商会报告，5月消费者信心指数从4月的81.7增至83。家庭信心增强应有助于提振占美国经济活动的逾三分之二的消费者支出。

另一项数据显示，美国房价3月继续攀升，但增幅较前月有所放缓。这可能有助于楼市的复苏。之前，房价上涨和抵押贷款利率攀升损及房屋销售。

经季节性调整后，3月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数同比增长12.4%。数据扶助支撑美国股市。

数据公布后，美国公债价格走低，美元指数基本持平。

**耐久财付运减少**

耐久财数据显示，4月核心资本财付运下降0.4%。这项指标被用于计算政府国内生产总值(GDP)数据中的设备支出。3月为增长2.1%。

目前企业正在消化在2013年下半年累积的商品库存，因此资本支出减少。上月，耐久财库存增加0.1%，3月为增加0.2%。

摩根士丹利将第二季美国经济成长年率预估从之前的3.9%下调至3.7%。经济学家预计，政府将在公布首季GDP终值时，将成长预估下调至萎缩，而非上月公布初值时预估的成长0.1%。

国防资本财订单跳增39.3%，为2012年12月以来最大增幅。尽管民用飞机和汽车订单减少，但运输设备订单仍出现增长。

机械、原料金属，以及电脑和电子产品订单减少。4月未完成订单大幅增加，显示工厂活动将继续扩张。

另外，金融数据公司Markit称，5月服务业采购经理人指数从4月的55.0增至58.4。数据高于50，反应服务业活动扩张。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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