美国第二季经济强力反弹 令外界更加看好下半年经济前景

2014年3月7日在美国纽约布鲁克林一家麦当劳餐厅拍到的招聘广告。 REUTERS/Keith Bedford

路透华盛顿7月30日 - 美国第二季经济成长速度高于预估，第一季衰退幅度亦不如先前发布来得剧烈，这可望令外界更加看好今年下半年经济的表现。

商务部周三公布，由于经济活动普遍回升，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%，第一季则修正为萎缩2.1%。

这使得GDP增速高于经济潜在成长趋势，分析师估计后者在2-2.5%之间。路透对分析师所做调查显示，第二季GDP成长率为3.0%；第一季先前发布的终值为下滑2.9%。

今年上半年经济成长率为0.9%，今年全年成长率平均料在2%以上。第一季GDP萎缩幅度为五年来之最，多归咎于气候相关因素所导致。

非农就业过去五个月皆增长超过20万个工作岗位，加上供应管理协会(ISM)的制造业及服务业数据强劲，支撑对年底前的乐观预期。

政府同时公布修正数据，最远修正至1999年，当中显示2013下半年及2013全年的表现较先前公布数据强劲。

**对政策影响不大**

GDP数据出炉数小时后，美联储官员将结束为期两天的会议，该数据预料不会对货币政策产生太大影响力，因美联储早就认为第一季产出萎缩是受天候影响。

第二季经济成长主要受到消费者支出及企业库存波动所牵引。

占美国经济活动超过三分之二的消费者支出在第二季加速成长，增幅为2.5%，因美国民众买进耐久财，并扩大服务方面的支出。消费者支出在第一季增幅降至1.2%，因医疗支出不振。

尽管消费者支出回升，美国民众在第二季扩大储蓄。随着所得增加，储蓄率从第一季的4.9%升至第二季的5.3%，这对于未来支出而言是个好兆头。

存货对第二季GDP增幅的贡献度为1.66个百分点，第一季则是减损1.16个百分点。

经济同时受到企业投资、政府支出以及房屋建筑投资所提振。

不过对外贸易连续第二季拖累经济表现，因部分国内需求扩增是由进口增加所支应。国内需求成长2.8%，创下2011年第三季以来最大增幅，第一季为增长0.7%。

稳健需求凸显出美国经济基本面转强。

随着需求趋于坚稳，物价压力在第二季略微升高，那些担心通胀过低的美联储官员料乐见此一情势发展。

个人消费支出(PCE)物价指数第二季上涨2.3%，为三年来最大涨幅，第一季为上涨1.4%。

排除食品及能源的核心PCE物价指数上涨2.0%，为2012年第一季以来最大增幅，第一季时的增幅则为1.2%。(完)

(编译/审校 龚芳/张明钧/戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。