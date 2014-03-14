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时事要闻 | 2014年 3月 14日 星期五 09:03 BJT

美国向联合国提交草案称克里米亚公投非法 俄罗斯誓言否决

路透联合国3月13日 -联合国安理会外交官员表示，美国周四在联合国安理会传阅了一份决议草案，草案称周日计划进行的克里米亚独立公投为非法，不过俄罗斯已经誓言将予以否决。

外交官员表示，这份一页篇幅的决议将呼吁各国不要承认亲俄罗斯的克里米亚地区的公投结果。克里米亚当地议会已经投票同意加入俄罗斯。

美国驻联合国大使SamanthaPower在安理会15个成员国召开的会议后向记者表示，该决议旨在“牺牲无辜生命之前”改变俄罗斯的想法。

她在安理会发言时表示，该决议将“支持依照国际法，在必要时由安理会授权采取行动，从而和平解决乌克兰危机，保证世界安全与和平。”(完)

(编译 朱晓军；审校 郑茵)

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