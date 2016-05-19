《路透精英汇》美国金融系统信贷风险犹存 能源领域尤甚--监督机构

路透华盛顿5月18日 - 美国财政部金融研究办公室(OFR)主管Richard Berner周三称，美国金融系统的信贷风险继续加重，尤其是能源领域。

去年12月，聚焦美国金融稳定性的OFR曾表示，企业借贷水平较高，已经将信贷风险推升至可能危害美国金融系统健康的程度。

五个月之后的现在，OFR主管Berner在华盛顿路透金融监管峰会上表示，信贷风险自那以后又“稍微有所加重”。

“当前的基本面仍然是全球很多区域增长非常缓慢，而且企业、尤其是美国及一些新兴市场的非金融企业承受更多风险，”他表示。

Berner并称，违约债务的恢复率通常在“30-50%左右”，但“我们看到恢复率在第一季大幅下降”。这可能会吓坏在贷款违约时希望收回资金的投资者。

尽管油价已在回升，但能源领域信贷风险也仍然存在。企业的创收可能仍无法填补近几年所欠下的高额债务。

“石油相关企业现在所能预期的现金流，要明显好于之前油价曾短期触及每桶25美元时，所以情况已经有了很大的改善，”他表示，“虽然如此，但事实是债务还在。”

他并称，贷款给能源生产商的银行大多已对风险进行管理。

“银行的风险管理是否充分呢？我觉得这还需要逐一检视，”Berner称，“重要的一点是，这些贷款多数并非由银行提供，而是来自证券市场、资本市场。”

美国原油价格已从去年12月所及每桶约26美元的12年低位反弹，本周接近每桶50美元。(完)