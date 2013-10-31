美国汇率报告未将中国列入汇率操纵国

路透华盛顿10月30日 - 美国周三谴责德国，称其出口强势伤害到欧洲经济稳定，也不利于全球经济。

美国财政部说，德国应该更加专注提升内需成长，以使欧洲经济更加稳定。

“德国内需成长速度疲弱，过于仰赖出口，这已经损及欧元区经济的平衡，”美国财政部在其半年度汇率报告中指出。

“整体结果是欧元区偏向通货紧缩，全球经济也是如此，”报告称。

通缩意味着薪资和物价持续下滑，是经济层面中最让人担心的状况之一。

数年来，该汇率报告一直是美国政府公开批评中国外汇政策的场合，但这次报告对德国的着墨似乎超过了中国。

比如财政部指出，2012年德国商品、服务和资本净出口超过中国。对德国的政策建议，亦在美国认为在使得全球经济更加稳定方面有必要采取的行动清单中高居前列。

如同十多年来的惯例一样，财政部在报告中未给中国正式贴上汇率操纵国的标签。报告保留了对于人民币“被严重低估”的描述，多年来美国政界人士和企业一直有此抱怨，因为人民币疲弱使得中国出口商品价格较美国便宜，从而拖累了美国的工厂。

不过，财政部亦指出人民币近期升势“有利于美国经济”，并呼吁中国允许人民币更快速升值。

财政部还表示，正密切关注日本经济政策，来判断这些政策是否会提振国内需求。(完)

(编译 李婷仪/侯向明； 审校 徐文焰)

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