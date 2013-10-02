美国共和党提议恢复部分政府机构拨款 白宫不为所动

9月30日在华盛顿拍到的白宫图片。 REUTERS/Yuri Gripas

* 共和党提议恢复对个别政府项目的拨款

* 打破国会僵局困难重重

* 提高债务上限的期限迫近令人忧心

* 金融市场迄今为止并不紧张

路透华盛顿10月1日 - 白宫周二拒绝了共和党人重开部分政府机构的提议，此前美国联邦政府17年来首次关停，导致自由女神像等地标关闭，成千上万的联邦雇员休无薪假。

如此迅速的回绝，表明奥巴马总统和共和党人之间无法很快结束在医保法案问题上的僵局。这一局面使得从贸易谈判到医学研究等活动都只能暂时搁置，同时还令人担心国会无法行使其最基本的职责。未来数周将有一场更大的斗争上演，届时国会必须提高国家举债上限，否则美国就有可能债务违约，将全球市场拖入一片混乱。

众议院共和党人开会考虑下一步行动。奥巴马指责他们绑架政府以阻挠实施医保法案。医保法案是美国50年来规模最大的社会保障计划。

“他们为了思想意识斗争已经让政府关停，不同意为数以百万计的美国人提供他们负担得起的医疗保险，”奥巴马在白宫玫瑰园发表讲话称。

众议院共和党人认为平价医疗法案(Affordable Care Act)是对政府权力危险的扩张，并通过向政府连续拨款的方式来破坏这一法案。民主党掌控的参议院已经多次挫败他们的努力。

美国多数政府部门的支出权限于周一当地时间午夜(0400 GMT)到期，但未能阻止奥巴马政府推出构成其医改法案核心的医保交易所。

共和党领导人周二提出的最新计划，将恢复对联邦政府所属的国家公园、退伍军人项目和哥伦比亚特区提供资金。

共和党人表示，此举也将推动完全结束政府停摆局面的谈判，并有利于达成包括提高债务上限在内的更广泛协议。

“我们要求民主党人前来谈判，”共和党议员Thomas Massie表示。

白宫很快便回绝了上述建议。

该提案“表明共和党极其缺乏严肃性”，白宫发言人卡尼表示。

该方案似乎可暂时避免茶党保守派与共和党温和派之间发生分裂。

温和的共和党众议员金恩(Peter King)估计，众议院232名共和党议员中，超过100名会支持奥巴马的要求，即不附加任何条件地恢复全部政府拨款。加上200名民主党众议员的支持，这将足以在众议院获得轻松通过。

在回答为何温和派不要求投票时，金恩回答道：“我猜测，他们在等待适当的时机。”

在华盛顿，博物馆关门谢客，警察在林肯纪念堂等地标建筑周围竖起了栅栏。国家动物圆关闭了一个游客非常喜欢的“熊猫摄像头”，它可以让参观者在线观看出生不久的熊猫幼崽。

美国选民和华尔街对此的反应将决定着，此次政府关门只是国会运转面临的另一个阻碍，还是说明政治流程已经破裂。

市场看起来很淡定，因为投资者相信能很快达成协议。美国股市上涨，标准普尔500指数.SPX收高0.8%，Nasdaq综合股价指数.IXIC上扬1.2%。

不过美国财政部的短期债券标售得标利率创下约10个月来高点，许多投资者不愿购买将在本月稍晚到期的公债，因届时政府将用完借债限额。

若国会能够很快就新的拨款法案达成一致，那么政府关门对美国经济的冲击将较小。

高盛认为，若政府停摆时间达到一周，将使美国经济增长率下降约0.3个百分点；但如果关门时间更长，就可能对经济造成更严重的拖累，因为被迫无薪休假的政府雇员会缩减个人支出。

根据国会的研究，美国政府上次在1995和1996年停摆，令纳税人损失了14亿美元。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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