美共和党活动人士对罗姆尼再角逐白宫宝座表示厌烦

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透圣迭戈1月15日（记者 Tim Reid） - 周四在圣迭戈召开的美国共和党全国委员会冬季会议上，与会者对罗姆尼表示考虑第三次角逐白宫宝座表示普遍厌烦。
罗姆尼上周在纽约的一个募捐会议上称，他正在考虑在2016年再次冲击总统宝座。2012年，罗姆尼在总统竞选中败给奥巴马；2008年，罗姆尼在角逐共和党总统候选人提名时输给了参议员约翰·麦凯恩（John McCain）。
根据对这次会议的采访，对罗姆尼可能第三次逐渐白宫宝座的反对已然普遍存在而且甚是强烈。
与会的约300名活动人士中，多数人认为罗姆尼已经有过机会了。
“罗姆尼，他过去没有正确地与奥巴马竞争，他搞砸了。罗姆尼再次成为候选人将完全是灾难，我觉得他都很难成为候选人，”德克萨斯州共和党成员Bill Eastland说。
南达科他州共和党成员尼尔森（Diane Nelson）被问及共和党2016年可能的总统候选人事宜时说：“我们有许多很不错的选择。”对罗姆尼的看法？“不看好，你很难有第三次机会。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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