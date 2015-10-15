美国一家高端餐饮集团将取消小费惯例

路透纽约10月14日 （记者 Chris Michaud） - 麾下拥有曼哈顿多家最受好评餐馆的一家餐饮集团周三称，将进行可能是革命性的创举：取消小费惯例。

知名餐饮人士丹尼·迈耶（Danny Meyer）旗下的联合广场酒店集团（Union Square Hospitality Group）将于11月底推行这项新政，以与欧洲、亚洲和其他地方的餐饮惯例保持一致。欧亚和全球其他地方的餐饮界没有小费一说，或者最多只是敷衍了事。

联合广场酒店集团约有1,800名雇员，拥有多处广受欢迎的餐馆，包括格莱美西酒馆（Gramercy Tavern）和联合广场咖啡馆（Union Square Cafe）。该集团发布声明称，“在全公司范围内进行深入讨论之后”决定推出无小费政策。

该集团没有说明将如何弥补其员工的小费损失，并称旗下餐馆的餐饮花费“不会与现在的价格相差太多。但新政对我们团队的影响会很大。我们现在将有能力为我们的全体雇员提供公平、有竞争力以及专业的报酬。”

网络对此反应迅速，态度明显不一，有评论者称之为“太棒了”、“天赐之物”，也有人说是餐馆主在“抢钱”。但大多数人对此试验感到好奇，渴望知道其效果如何。

联合广场酒店集团的改革或促使其他高端餐馆重新考虑小费政策。全球大部分地区认为小费是令人困惑以及过时的玩意。（完）