英国脱欧导致汇率波动 将严重影响公司业绩--报告

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约7月20日 - 据汇率风险管理咨询公司FIREapps周三发布的报告，英国公投退出欧盟后货币市场产生波动，将在未来几个季度损害企业业绩，负面影响可能高达350-400亿美元。
FIREapps首席执行官Wolfgang Koester将英国6月23日公投退出欧盟称为最新的货币危机，可能给“对英国脱欧未加防备的公司损益表造成重大影响”。
“我们通常不在我们的货币影响报告中展望未来，但…如果看到有一些报告称最近的危机导致创纪录的负面冲击，共计高达350-400亿美元，我们不会感到惊讶，”他写道。
今年第一季，货币波动对量化了汇率影响的北美和欧洲企业的负面影响达到200.3亿美元，这是2015第二季以来最低水平。2015第二季的影响总计为194.9亿美元。
仅就北美公司而言，第一季的负面影响总计为168.8亿美元，相较于2015年第四季度的339.4亿美元，并且是2014年第三季以来的最低季度水平。2014年第三季影响仅为40亿美元。
美元指数今年第一季下跌4.1%，自英国脱欧公投以来则上涨了3.8%。
当美元升值时，美国跨国公司的外币获利兑换成美元后就会缩水。此外，强势美元也使美国商品和服务在海外变得更加昂贵。(完)
(编译 岂頔；审校 张涛)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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