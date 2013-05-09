《综述》美国4月同店销售持续温和回升3.8%，5月增幅料介于2-3%

相较之下，折扣连锁店TJX Cos 和Ross Stores 的业绩都轻松超过分析师预期。这是虽然就业市场逐步好转，但消费者仍关注价格的最新例证。

Ross公布同店销售增长7%后，上调第一季获利预估。规模较大的竞争对手TJX Cos表示，4月同店销售增长8%。TJX Cos周四收高0.58%，Ross下跌0.60%。

Gap 公布整体同店销售增长7%，受低价Old Navy连锁店销售大增带动。该公司公布的当季获利预估亦高于分析师预期，该股周四盘后大涨7.2%。

由于今年复活节假期到来时间的原因，3月销售数据人为地较低，而4月则获得提振。美国国际购物中心协会(ICSC)首席经济学家Michael Niemira称，总体来说，零售销售增长约2%，大致与过去两年趋势相符。

未来几个月消费者支出增幅料不会远高于4月，因他们要面对一系列忧虑，包括美国经济状况，欧洲经济问题，国会债务讨论及就业问题。

ICSC预计5月同店销售增长2-3%。

未计药品连锁店Walgreen 和Rite Aid 在内，同店销售指数上升5%，略高于4.9%的增幅预期。

美股标准普尔零售类股指数 周四收高0.1%。(完)