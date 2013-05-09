《综述》美国4月同店销售持续温和回升3.8%，5月增幅料介于2-3%

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
相较之下，折扣连锁店TJX Cos 和Ross Stores 的业绩都轻松超过分析师预期。这是虽然就业市场逐步好转，但消费者仍关注价格的最新例证。
Ross公布同店销售增长7%后，上调第一季获利预估。规模较大的竞争对手TJX Cos表示，4月同店销售增长8%。TJX Cos周四收高0.58%，Ross下跌0.60%。
Gap 公布整体同店销售增长7%，受低价Old Navy连锁店销售大增带动。该公司公布的当季获利预估亦高于分析师预期，该股周四盘后大涨7.2%。
由于今年复活节假期到来时间的原因，3月销售数据人为地较低，而4月则获得提振。美国国际购物中心协会(ICSC)首席经济学家Michael Niemira称，总体来说，零售销售增长约2%，大致与过去两年趋势相符。
未来几个月消费者支出增幅料不会远高于4月，因他们要面对一系列忧虑，包括美国经济状况，欧洲经济问题，国会债务讨论及就业问题。
ICSC预计5月同店销售增长2-3%。
未计药品连锁店Walgreen 和Rite Aid 在内，同店销售指数上升5%，略高于4.9%的增幅预期。
美股标准普尔零售类股指数 周四收高0.1%。(完)
(编译 王丽鑫/于春红; 审校 徐文焰)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
EIA为美国能源资料协会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。