更正-《美国经济焦点》零售商寄望消费者能在圣诞购物季结束之际出手

(第一个小标下面第四段译文有误,应为"紧急按钮",而非"引爆消费狂热的按钮".同时修改部分措辞.)

* 分析师下调成长预估

* 假日季最后一天消费者态度审慎

* 零售商为服装及电视产品价格打出深度折扣

* 零售类指数微升,大盘下跌

路透芝加哥/纽约州白原12月24日 - 零售商在圣诞购物季前期仍旧处境艰难,最后一刻大打折扣,从电视机到名牌衣物,优惠商品包罗万象.此前数周的销售令人失望,导致许多分析师下调了假日购物季预期.

一些行业观察人士表示,尽管消费者仍有逛商店或在网上浏览商品,但购物量减少.由于许多连锁店假日购物季营收能够占到全年营收的大约30%,且利润占到全年的一半,因此就算是细微的差别也至关重要.

"从感恩节周末到圣诞节,消费者的态度更为谨慎,热情有所下降,"顾问公司Booz & Company的零售部门首席零售策略师和高级执行顾问Thom Blischok表示.

购物季开始前,Blischok曾预期11月和12月营收将较上年同期增长逾5%.但现在他认为增长2-2.5%的可能性看起来更大一点.此外,研究公司ShopperTrak上周表示,其目前预计购物季营收增幅为2.5%,而非3.3%.

"这个购物季的情况将还可以.不会像去年那样强劲,但也可能不会像此前担忧的那样糟糕,"Telsey Advisory Group执行董事兼高级研究分析师Joseph Feldman说,"圣诞节每年都会来."

Feldman表示,今年假期购物季表现不俗的零售商可能包括梅西百货(Macy's) 、TJX 、Michael Kors 、Costco 、Limited 、Gap Inc 、Anthropologie 及沃尔玛.

尽管如此,有些购物者表示他们花钱有所节制.

在门罗大学(Monroe College)就读的Terene Collymore周一来到沃尔玛选购圣诞节礼物.Collymore称,今年她花钱更谨慎,不打算在自己身上花太多的钱.

"我不会乱花钱,"她说.

**电视大降价**

分析师表示,尽管面临预估值下降,但零售业者在控制库存方面做得不错.

AlixPartners的零售实务副总裁Noam Paransky说,这次的假期购物季表现得还不错,但没有特别超乎寻常之处.

他表示,尽管零售业成长略低于预期,但他没有见到意外的大折价促销或者太多过剩库存的情况.

"零售业者相当自律.他们还没按下那个紧急按钮."Paransky说.

不过,Target Corp 在数天之前将其与Neiman Marcus 共同推出的假期特惠组商品价格调降50%.但这项商品在Neiman Marcus标示的售价仍然未变.

同时,Sears 则对"Kardashian Kollection"系列服饰提供降价60%,而Target、沃尔玛(Walmart)和百思买(Best Buy) 均对店内销售的大屏幕电视推出最后降价机会,折扣多达数百美元.

Feldman表示,苹果公司 的iPad mini产品在一些地方较难找到,但仍有供应,同时最新推出的iPhone 5有现货,表明消费者或继续使用以前的机型,或购买较便宜的iPhone 4S.

NPD集团的Stephen Baker表示,从低价平板电脑到超大屏幕电视机,乃至条形音箱和耳机,电子产品总体销售状况"出乎意料地好".

Baker称,电脑的情况让人担心,自Windows 8系统10月底发布到12月中为止,搭载该系统的个人电脑和平板电脑销量比去年同期下滑13%.

Baker认为,这可能让微软公司 和许多第三方零售商感到失望,因为以往Windows新系统发布都会提振个人电脑的销量.但如今平板电脑大热,个人电脑市场份额受到侵蚀.

**圣诞节后销售**

超级飓风桑迪(Sandy)影响人口稠密的美国东北部地区10月末和11月初的销售,但零售销售在数周后迅速回升,感恩节周末客流大增.

现在,华盛顿方面是否能在1月1日前达成协议以避免"财政悬崖",已成为新的担忧,导致部分消费者控制支出.

分析师表示,整体来看库存水平似乎没有问题,但自零售商春季订购衣物等商品以来,消费者的想法就已经发生了变化.

"我认为不是订得太多的问题,我认为事实上是消费者认识到'我能够学习过朴素的日子,我不需要第14件毛衣,我就没必要买,"Blischok说.

尽管实体商店里静悄悄,但网店却很热闹.根据comScore 数据,今年假日季节有12天的消费者支出突破了10亿美元,多于2011年的10天.假日季头51天的网上销售增加了16%.

分析师表示,假期前销售低迷的零售商可能在节后打折出售产品.

零售商通常愿意迅速将假期商品清仓,以便那些使用礼券的消费者更有可能购买全价的春季商品.这些商品利润率更为丰厚.