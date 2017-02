《美国经济焦点》假期销售远逊预期,打压零售商股价重挫

* MasterCard SpendingPulse估计销售增幅不足1%

* 零售类股周三挫跌

* 分析师预警,厂商可能大幅折价促销以削减库存

路透12月26日 - 对于零售商而言,2012年假期购物季可能是2008年金融危机以来最糟糕的一次,销售增幅远逊于预期,迫使许多零售商在圣诞节后大规模折价促销,期望借此削减过多库存.

虽然沃尔玛 和Gap Inc 等零售商据信表现不错,但分析师预计,包括书商邦诺(Barnes & Noble) 及百货连锁店J. C. Penney Co Inc 在内的众多商家则远远落后.

零售商股价周三大幅挫跌,拖累指标股指走低,因投资者意识到几周后企业开始公布业绩时或将令人失望.

"在零售商看来,这个圣诞节并不怎么快乐.如果营收状况未达预期,你就得看看利润率如何了,"Fort Pitt Capital Group高级股市研究分析师Kim Forrest说.