《美国经济焦点》假期销售远逊预期,打压零售商股价重挫

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
* MasterCard SpendingPulse估计销售增幅不足1%
* 零售类股周三挫跌
* 分析师预警,厂商可能大幅折价促销以削减库存
路透12月26日 - 对于零售商而言,2012年假期购物季可能是2008年金融危机以来最糟糕的一次,销售增幅远逊于预期,迫使许多零售商在圣诞节后大规模折价促销,期望借此削减过多库存.
虽然沃尔玛 和Gap Inc 等零售商据信表现不错,但分析师预计,包括书商邦诺(Barnes & Noble) 及百货连锁店J. C. Penney Co Inc 在内的众多商家则远远落后.
零售商股价周三大幅挫跌,拖累指标股指走低,因投资者意识到几周后企业开始公布业绩时或将令人失望.
"在零售商看来,这个圣诞节并不怎么快乐.如果营收状况未达预期,你就得看看利润率如何了,"Fort Pitt Capital Group高级股市研究分析师Kim Forrest说.
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国内地分支东亚中国因坏帐增加而录得净亏损。
路透上海2月17日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(22日)招标增发五期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年 和10年。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%，其中三年和五年各可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿；3/5年：50亿；7/10年：30亿 其中3/5年各可追加15亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：2月22日下午14:00-15:00 7/10年：2月22日下午14:00-15:30