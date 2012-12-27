《美国经济焦点》假期销售远逊预期,打压零售商股价重挫

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
**桑迪和财政悬崖**
有各种原因造成这次购物季疲弱,先是飓风桑迪使美国东北部在10月底和11月初的销售低迷.
11月下半月销售回升,凌晨抢购及促销协助推动感恩节后的"黑色星期五"周末期间的人潮.
MasterCard SpendingPulse研究暨分析副总裁Michael McNamara表示,但12月初又陷入蛰伏期,美国部分地区的冬季暴风雪可能限制了销售.
除此之外,如果华盛顿无法协商出解决方法来避免财政悬崖,很多人也担心新年将会有加税的问题.
近期Ipsos为路透所做的调查发现,只有17%的购物者因财政崖悬崖疑虑而减少支出,然分析师表示仍造成了伤害.
唯一的亮点是线上销售,持续以较快的速度成长.
根据IBM Digital Analytics Benchmark,在圣诞节,线上销售跳增了22.4%,增幅大过于2011年的16.4%.该机构追踪500家美国零售商每天超过100万笔的电子交易.
对于那些处境艰难的零售商而言,分析师表示并非全然无望.许多业者的会计季度是在1月底,因此它们还有时间可以受惠于圣诞节后的复苏.因为圣诞节是落在周二,一些人表示,零售销售甚至在本周可能因那些还在放假的民众而有所拉抬.(完)
(编译 戴素萍; 审校 李爽)
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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