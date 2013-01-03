《美国经济焦点》消费者言财政悬崖并未影响假日购物

根据路透/Ipsos的调查结果,在12月最后几天参与调查的受访者中,有73%表示有关财政悬崖的担忧情绪完全没有影响到自己的节假日支出.在11月中旬,也就是假日季完全启动之前,58%的受访者曾表示财政悬崖没有影响到自己的假日支出计划.

12月底这次调查中只有15%受访者表示,2012年假日季支出因财政悬崖而减少.11月中旬时有28%的受访者称,财政悬崖令其计划缩减支出.

有57%的人表示2012年假日季购物消费量与2011年相等.表示2012年假日季消费低于和高于2011年的受访者比例,分别为19%和17%.

此次调查进行时间为12月27日至31日,有765名美国人在线参加.

**高折扣或让零售商获利受损**

零售商方面,折扣连锁店上月或录得最为强劲的销售成长,而为清仓进行的深度打折促销,可能会让一部分零售商获利受损.

"价格和各种促销吸引消费者前往商场,"汤森路透消费研究主管Jharonne Martis称."很高的折扣和营销活动可能会侵蚀零售商的利润."

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计17家连锁店的12月同店销售增长3.3%,低于2011年12月4.2%的增幅.11月同店销售更是令人失望,仅增长1.6%.2008年12月的同店销售下挫3%.(完)