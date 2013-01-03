《美国经济焦点》消费者言财政悬崖并未影响假日购物

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
根据路透/Ipsos的调查结果,在12月最后几天参与调查的受访者中,有73%表示有关财政悬崖的担忧情绪完全没有影响到自己的节假日支出.在11月中旬,也就是假日季完全启动之前,58%的受访者曾表示财政悬崖没有影响到自己的假日支出计划.
12月底这次调查中只有15%受访者表示,2012年假日季支出因财政悬崖而减少.11月中旬时有28%的受访者称,财政悬崖令其计划缩减支出.
有57%的人表示2012年假日季购物消费量与2011年相等.表示2012年假日季消费低于和高于2011年的受访者比例,分别为19%和17%.
此次调查进行时间为12月27日至31日,有765名美国人在线参加.
**高折扣或让零售商获利受损**
零售商方面,折扣连锁店上月或录得最为强劲的销售成长,而为清仓进行的深度打折促销,可能会让一部分零售商获利受损.
"价格和各种促销吸引消费者前往商场,"汤森路透消费研究主管Jharonne Martis称."很高的折扣和营销活动可能会侵蚀零售商的利润."
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计17家连锁店的12月同店销售增长3.3%,低于2011年12月4.2%的增幅.11月同店销售更是令人失望,仅增长1.6%.2008年12月的同店销售下挫3%.(完)
(编译 梁睿雪/洪曦; 审校 程琳)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。