《综述》美国零售商5月销售上升，表明消费者支出持续温和改善

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
报告5月销售情况的美国11家连锁店的同店销售增加4.8%。根据汤森路透，市场预计截至6月2日的四周美国连锁店销售增长3.7%。
标普500指数零售类指数 周四收高1.2%。
美国谘询公司埃森哲的一位分析师称，汽油价格下降、就业市场稳步改善、房价上涨及上月股市跳升，都提振了消费者信心及支出愿望。
但经济复苏之势仍远谈不上强劲。民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国5月民间就业岗位增加13.5万个，低于分析师的预期 。
埃森哲董事总经理Chris Donnelly称，因此消费者仍非常谨慎且对价格十分敏感。
美国国际购物中心协会(ICSC)预计，6月同店销售增幅料为3-3.5%，大致与近几个月的增速相同。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。