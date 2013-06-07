《综述》美国零售商5月销售上升，表明消费者支出持续温和改善

报告5月销售情况的美国11家连锁店的同店销售增加4.8%。根据汤森路透，市场预计截至6月2日的四周美国连锁店销售增长3.7%。

标普500指数零售类指数 周四收高1.2%。

美国谘询公司埃森哲的一位分析师称，汽油价格下降、就业市场稳步改善、房价上涨及上月股市跳升，都提振了消费者信心及支出愿望。

但经济复苏之势仍远谈不上强劲。民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国5月民间就业岗位增加13.5万个，低于分析师的预期 。

埃森哲董事总经理Chris Donnelly称，因此消费者仍非常谨慎且对价格十分敏感。

美国国际购物中心协会(ICSC)预计，6月同店销售增幅料为3-3.5%，大致与近几个月的增速相同。(完)