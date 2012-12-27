亚马逊购物满意度居美国网上商店之首--调查

2008年7月23日拍到的亚马逊网站的装货纸箱。 REUTERS/Rick Wilking

路透12月27日（记者 Jessica Wohl） - 根据市场研究公司ForeSee周四发布的假期电子零售满意度指数，在当前的假期购物季，亚马逊(AMZN.O)仍是获得满意度最高的网上商店，而JC Penney(JCP.N)的顾客满意度得分降幅最大。

调查显示，闪购网站Gilt.com和RueLaLa.com位于网上购物满意度最差者行列。

ForeSee总裁兼首席执行官弗里德（Larry Freed）称：“从盈利角度来说，让他们（顾客）满意并提供优良的顾客体验，能为这些零售商带来巨大回报。”

自上述指数推出八年以来，亚马逊每年的得分都是最高，部分原因是该网站产品种类齐全且易于使用。

该指数满分为100，亚马逊再次获得88分，Gilt.com和Fingerhut.com的得分最低，均为72分。LLBean.com排名第二，得分较去年增加4分为85分。

弗里德称，分数达到80被视为很不错的成绩。

JC Penney的得分从83分降至78分。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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