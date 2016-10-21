美国实体零售业景气严寒 购物商场投资者面临巨亏威胁

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约10月21日 - 近几年消费购物转向在线方式的巨大变化，给美国百货商店造成重创，很多美国人已不再经常光顾购物中心，10年前资助建设购物中心的投资者，如今面临蒙受巨大亏损的威胁。
面对不断下滑的销售，有实体门面的零售商只好不停地打折促销。9月扣除汽车和汽油销售的核心零售销售表现疲弱，透露出购物中心营运商债务持有人未来几个月的困境。
据晨星信贷评级(Morningstar Credit Ratings)，从现在到2017年底期间，约1,280亿美元商业地产贷款将需要进行再融资，这些贷款之中，超过四分之一是在10年前用于支持兴建购物中心。
富国银行估计，这些贷款中约380亿美元是由零售商举借，打包成商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)方式，然后售予机构投资者。
摩根士丹利、德意志银行和其他承销行现在认为，2017年将到期的所有CMBS中约有一半可能难以以现有条件获得融资。商业不动产抵押债券往往只支付利息，本金必须获得再融资。
这归咎于网络购物和普遍的打折。网络购物和普遍的打折导致利润率收窄，并导致更多门店关闭，使得购物中心运营商更难偿还债务。5月Aeropostale申请破产就是一个例子。
商务部数据显示，在2009年底至今年7月之间，电子商务在零售销售中的占比提高了一倍，虽然整体零售销售增加31%，但百货公司的销售却下降了17%。
Davidowitz & Associates的董事长Howard Davidowitz说，未来10年，美国1,100家地区购物中心中将有一半会关门大吉。该公司自1981年以来向零售行业提供咨询和投资银行服务。(完)
(编译 刘秀红/汪红英；审校 蔡美珍/李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。