美国实体零售业景气严寒 购物商场投资者面临巨亏威胁

路透纽约10月21日 - 近几年消费购物转向在线方式的巨大变化，给美国百货商店造成重创，很多美国人已不再经常光顾购物中心，10年前资助建设购物中心的投资者，如今面临蒙受巨大亏损的威胁。

面对不断下滑的销售，有实体门面的零售商只好不停地打折促销。9月扣除汽车和汽油销售的核心零售销售表现疲弱，透露出购物中心营运商债务持有人未来几个月的困境。

据晨星信贷评级(Morningstar Credit Ratings)，从现在到2017年底期间，约1,280亿美元商业地产贷款将需要进行再融资，这些贷款之中，超过四分之一是在10年前用于支持兴建购物中心。

富国银行估计，这些贷款中约380亿美元是由零售商举借，打包成商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)方式，然后售予机构投资者。

摩根士丹利、德意志银行和其他承销行现在认为，2017年将到期的所有CMBS中约有一半可能难以以现有条件获得融资。商业不动产抵押债券往往只支付利息，本金必须获得再融资。

这归咎于网络购物和普遍的打折。网络购物和普遍的打折导致利润率收窄，并导致更多门店关闭，使得购物中心运营商更难偿还债务。5月Aeropostale申请破产就是一个例子。

商务部数据显示，在2009年底至今年7月之间，电子商务在零售销售中的占比提高了一倍，虽然整体零售销售增加31%，但百货公司的销售却下降了17%。

Davidowitz & Associates的董事长Howard Davidowitz说，未来10年，美国1,100家地区购物中心中将有一半会关门大吉。该公司自1981年以来向零售行业提供咨询和投资银行服务。(完)