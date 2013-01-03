《综述》美国大型零售商12月销售强弱不均,灵活应变业者脱颖而出

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 12月同店销售成长4.5%,分析师预估成长3.3%
* Costco、TJX、Ross、Gap销售均超预期
* Target、Limited、Wet Seal销售逊于预估
* Macy's、Kohl's调降获利预估
* TJX、Ross调高获利财测
路透1月3日 - 美国多家大型零售商12月销售表现优于市场预估的温和成长,但整体成长强弱不均,在经济情势不明之下,仅有经营手段灵活的业者表现出色.
Costco Wholesale Corp 、Nordstrom Inc 、TJX Cos Inc 及Ross Stores Inc 皆属12月表现较佳业者,Target Corp 及Family Dollar Stores Inc 等连锁店则感受到消费者看紧荷包的冲击.
包括平价、百货商店及成衣连锁商在内的17家大型零售商,12月同店销售成长4.5%,高于分析师预估的成长3.3%.根据汤森路透I/B/E/S资料,周四公布的这项数据也优于2012年11月的成长1.6%,及2011年12月的成长4.2%.
Customer Growth Partners总裁Craig Johnson指出,Costco、TJX及Ross这类业者比许多同业更擅于调整业务模式、库存水位及销售策略,有能力在任何经济环境下成功营运.
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。