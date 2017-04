《综述》美国大型零售商12月销售强弱不均,灵活应变业者脱颖而出

* 12月同店销售成长4.5%,分析师预估成长3.3%

* Costco、TJX、Ross、Gap销售均超预期

* Target、Limited、Wet Seal销售逊于预估

* Macy's、Kohl's调降获利预估

* TJX、Ross调高获利财测

路透1月3日 - 美国多家大型零售商12月销售表现优于市场预估的温和成长,但整体成长强弱不均,在经济情势不明之下,仅有经营手段灵活的业者表现出色.

Costco Wholesale Corp 、Nordstrom Inc 、TJX Cos Inc 及Ross Stores Inc 皆属12月表现较佳业者,Target Corp 及Family Dollar Stores Inc 等连锁店则感受到消费者看紧荷包的冲击.

包括平价、百货商店及成衣连锁商在内的17家大型零售商,12月同店销售成长4.5%,高于分析师预估的成长3.3%.根据汤森路透I/B/E/S资料,周四公布的这项数据也优于2012年11月的成长1.6%,及2011年12月的成长4.2%.

Customer Growth Partners总裁Craig Johnson指出,Costco、TJX及Ross这类业者比许多同业更擅于调整业务模式、库存水位及销售策略,有能力在任何经济环境下成功营运.