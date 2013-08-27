《美国经济分析》房屋汽车消费增温，零售商年底旺季服饰销售堪忧

《美国重要政经日程》--3月31日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布2月个人所得 -- - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布美国工业生产和产能利用年度指标修正。 1600 - 农业部公布季度谷物库存报告以及种植预测报告。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
**假期销售可能疲弱**
虽然过去几个月利率已经急剧上升，但与历史水平相比仍然处于低位，许多消费者选择现在出手购买，以防未来利率上升。
“消费者意识到，随着利率上升，举债采购的成本将会更高，因此在当前会优先购买，”西雅图Cutler Investment Group LLC投资组合经理Erich Patten表示。“随着利率上升，购买习惯恢复正常，对软性商品的需求将会回归。”
自5月初以来，30年期抵押贷款利率上升超过1个百分点。7月美国二手房销售激增至三年多来最高水平，这部分可以折射出购房者在利率上升之前利用低利率抢购。
此外，数据还显示，上月新独栋家庭住房销售降至九个月最低，给美国楼市复苏蒙阴。
不过7月的汽车销售好于预期，主要厂商的许多畅销车型库存均处于较低水平，这暗示销售会进一步增强。
Target 的董事长兼首席执行官Gregg Steinhafel在8月21日的电话会议上表示，近期消费者在住房和汽车方面的消费“挤压了其他方面的支出。”他说他的连锁店出现“好坏不一的信号--刚刚萌生的乐观情绪又伴随着持续性的挑战。”
个人所得税上调及油价小幅上涨使消费者感到压力，并削减随性支出项目。今年个人所得税税率上调了2个百分点。
“你不能逃税，也必须买汽油开车上班和到学校。这些是对美国人真正产生影响的数字，我认为这也是其他任意支出受打击的原因，”德勤副董事长及美国零售和经销负责人Alison Paul表示。
根据Ipsos本月为路透对1,100名美国消费者进行的调查，26%的受访者表示打算在假期减少在服饰方面的支出，仅有12%的受访者表示预计增加支出。
只有Ann Inc 等少数几家零售商本周公布的季度同店销售出现增长。
“我们不是说要避开服饰类股，Esplanade Capital”总裁Shawn Kravetz表示。“我们只是说必须确定这看起来是对你有利的选择。投资人现在以往任何时后都更加审慎，因为市况可能会在极短时间内变得非常混乱且艰困。”(完)
(编译 蔡美珍/李春喜; 审校 张荻/张明钧)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布2月个人所得 -- - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布美国工业生产和产能利用年度指标修正。 1600 - 农业部公布季度谷物库存报告以及种植预测报告。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月31日(五) 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 3月 -- 16.6% 企业自身活动指数 -- 37.2% 0030 澳洲民间信贷 2月 -- +0.2% 房屋信贷 -- +0.5% 4月3日当周 4月2日(日) 2330 澳洲AIG制造业指数
* 欧元兑美元跌至15日低点 * 美国公债收益率攀升，技术性交易促使欧元被进一步抛售 * 特朗普政府试图喊低美元，但未达效果 (新增文末表格) 路透纽约3月30日 - 美元升至两周高位，技术性交易、强劲的美国经济数据，以及欧元 区经济可能持续疲弱合力打压欧元。 分析师表示，欧元兑美元跌穿1.07美元附近的重要技术水准，触动交易商的卖单。欧元 跌至3月15日来最低的1.0681美元。 欧元走势也带动美元兑一篮子主要货币 的升势。美元指数在欧元大跌前小涨，之 后升至3月16日来最高的100.52。 Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高， 以及油价上扬带动的石油相关货币走强，一道令欧元跌穿支撑位。 今日稍早公布的数据显示，3月德国和西班牙消费者通胀放缓程度较预期严重，令投资 人担心欧元区经济成长迟滞可能持续，这已经令欧元走软。