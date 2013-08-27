《美国经济分析》房屋汽车消费增温，零售商年底旺季服饰销售堪忧

**假期销售可能疲弱**

虽然过去几个月利率已经急剧上升，但与历史水平相比仍然处于低位，许多消费者选择现在出手购买，以防未来利率上升。

“消费者意识到，随着利率上升，举债采购的成本将会更高，因此在当前会优先购买，”西雅图Cutler Investment Group LLC投资组合经理Erich Patten表示。“随着利率上升，购买习惯恢复正常，对软性商品的需求将会回归。”

自5月初以来，30年期抵押贷款利率上升超过1个百分点。7月美国二手房销售激增至三年多来最高水平，这部分可以折射出购房者在利率上升之前利用低利率抢购。

此外，数据还显示，上月新独栋家庭住房销售降至九个月最低，给美国楼市复苏蒙阴。

不过7月的汽车销售好于预期，主要厂商的许多畅销车型库存均处于较低水平，这暗示销售会进一步增强。

Target 的董事长兼首席执行官Gregg Steinhafel在8月21日的电话会议上表示，近期消费者在住房和汽车方面的消费“挤压了其他方面的支出。”他说他的连锁店出现“好坏不一的信号--刚刚萌生的乐观情绪又伴随着持续性的挑战。”

个人所得税上调及油价小幅上涨使消费者感到压力，并削减随性支出项目。今年个人所得税税率上调了2个百分点。

“你不能逃税，也必须买汽油开车上班和到学校。这些是对美国人真正产生影响的数字，我认为这也是其他任意支出受打击的原因，”德勤副董事长及美国零售和经销负责人Alison Paul表示。

根据Ipsos本月为路透对1,100名美国消费者进行的调查，26%的受访者表示打算在假期减少在服饰方面的支出，仅有12%的受访者表示预计增加支出。

只有Ann Inc 等少数几家零售商本周公布的季度同店销售出现增长。

“我们不是说要避开服饰类股，Esplanade Capital”总裁Shawn Kravetz表示。“我们只是说必须确定这看起来是对你有利的选择。投资人现在以往任何时后都更加审慎，因为市况可能会在极短时间内变得非常混乱且艰困。”(完)