2014年1月14日在美国科罗拉多一家零售店拍到的图片。 REUTERS/Rick Wilking

* 2月零售销售增长0.3%

* 核心零售销售上升0.3%

* 上周初请失业金人数减少9,000人，降至三个月最低

* 报告显示经济开始摆脱严冬的打击

路透华盛顿3月13日 -美国2月零售销售回升，上周初请失业金人数降至三个月低点，显示经济在因严冬而突然放缓之后恢复活力。

周四公布的数据增强了人们对于经济活动反弹的预期，并更加令人相信美国联邦储备委员会(美联储/FED)将继续缩减货币刺激规模。

“美国经济似乎正在从冬季的不振局面中反弹，”三菱东京日联银行的首席金融分析师ChrisRupkey表示，“我们预期FED将继续执行退出策略。”

商务部公布上月零售销售增长0.3%，结束连续两个月下降的势头，而且多数领域的销售增长。1月零售销售下降0.6%。

意外寒冷多雪的天气在2013年底和今年初打乱了经济活动，抑制了就业和工业生产的增长。

分析师此前预计2月零售销售仅仅上升0.2%，因该月前半月人口密集地区遭遇寒冷天气的袭扰。

“消费者似乎又回来了，”道明证券(TD Securities)分析师MillanMulraine称，“我们认为这进一步证明了经济基本势头仍然相当有利。”

劳工部另一份报告显示，上周经季节调整后初请失业金人数下降9,000至31.5万人，创11月底以来最低。

初请失业金人数四周均值也降至12月初以来低点，进一步显示就业市场状况正在回升。

美股起初因该数据而上涨，但稍后因担忧乌克兰情势及中国经济状况而弃守涨幅。美国公债价格上扬，美元兑一篮子货币则下滑。

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图表 - 初请失业金人数: link.reuters.com/xew34t

图表 - 零售销售: link.reuters.com/fak93t

图表 - 进口物价: link.reuters.com/puk86v

图表 - 企业库存: link.reuters.com/jek93t

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**销售料将加速**

春季零售销售料将加速，因天气更暖和且家庭财务好转释放被压抑的需求。这可望提振成长，强化美联储在年底结束月度购债计划的决心。

＂我确实认为第二季会有些回升。许多消费者会有点舱热症的感觉，＂Navy Federal CreditUnion分析师Alan MacEachin表示。

排除汽车，汽油，建筑材料及食品服务后的2月核心销售上扬0.3%；核心销售与国内生产总值(GDP)中消费支出的项目息息相关。

然而，1月核心销售下修为下降0.6%，初值为下滑0.3%。这促使部份分析师下调第一季消费者支出的预估值。

商务部公布的另一份报告显示，1月扣除汽车的零售库存录得7月以来最大增幅。分析师称，这应有助于抵消疲弱的消费者支出，并因此提高对经济成长的预估。

即便如此，多数分析师预计第一季GDP环比年率仅为扩张2%左右，较第四季2.4%的增速有所放缓。

去年下半年企业累积了大量库存，使得许多分析师预计1月补充库存速度将放慢。

1月库存销售比创2009年10月以来最高。

汽车和零配件经销商销售增加，提振2月零售销售，电子和家电销售则下降。

建材和园艺设备商店销售增加，可能是因为消费者购买清扫积雪的工具。

家居店、服饰店和在线零售商销售上升，体育用品商店和餐饮销售亦增加。但食品饮料店销售则下降。(完)

(编译 张涛/朱小军/龚芳/李爽 审校 张荻)

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