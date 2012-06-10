美国南部与西部多个城市入选福布斯最佳养老地榜单

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透纽约6月7日电---福布斯2012年度美国最佳养老城市榜揭晓，美国南部和西部多个城市凭借宜人的气候、低廉的税率和健康的生活方式，跻身该榜单。
该榜单由福布斯网站编制，北卡罗来纳州的阿什维尔（Asheville）、佛罗里达州的开普科勒尔（Cape Coral）和德克萨斯州的奥斯汀（Austin），跻身上榜的25个城市之列。同时上榜的还有新墨西哥州的阿尔伯克基（Albuquerque）和亚利桑那州的凤凰城（Phoenix）。
福布斯华盛顿主管兼执行编辑Janet Novack称：“人们偏爱温暖的天气。不过，上榜的也有一些寒冷的地方，这是因为它们经济状况好或犯罪率较低。是否方便就医，也是我们考量的因素。”
在这份不计排名的榜单中，只有宾夕法尼亚州的匹兹堡、北达科他州的法戈（Fargo）等六个较寒冷的城市入选。
福布斯遴选入围城市时，考量了生活成本、犯罪率、税率、参与社会活动和义工的机会、是否方便就医和房价等因素。
针对退休後可能还想从事兼职工作的人士，福布斯今年首次将城市就业机会纳入考量范围。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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