美国民众称贫富冲突加剧--皮尤调查

路透1月11日电（记者 Alex Dobuzinskis）---皮尤研究中心（Pew Research Center）周三发布民调显示，美国民众认为贫富冲突多於移民与本土公民的冲突以及种族冲突。

研究人员发现，30%的美国人称贫富阶层间冲突"非常激烈"，该比例是1987年民调首次涉及该问题以来最高的一次。

有66%的受访者称贫富冲突"非常严重"或"严重"。

研究人员发现，更高比例的民主党人士、年轻人、女性及黑人认为有阶级冲突迹象。

62%的美国人称，移民和本土公民间存在严重冲突，而2009年这一比例仅为47%。

最新调查显示美国种族冲突减轻，仅38%的受访者称，黑人和白人间冲突严重。34%的人称，年轻人和老人间互存敌意。

皮尤中心称，最新调查结果并不意味着更多美国人认为富人导致阶级分化，有些人尽管认为贫富冲突增加，但认为"仇富"情绪被误导了。

皮尤调查还发现，46%的美国人认为，富人致富是由於人脉或家庭背景，43%的人称财富来自勤奋、野心或教育。

皮尤称，去年12月6日至19日，共有2,048人参与了此项电话调查，误差率为正负2.9个百分点。（完）

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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