美国民众称贫富冲突加剧--皮尤调查

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透1月11日电（记者 Alex Dobuzinskis）---皮尤研究中心（Pew Research Center）周三发布民调显示，美国民众认为贫富冲突多於移民与本土公民的冲突以及种族冲突。
研究人员发现，30%的美国人称贫富阶层间冲突"非常激烈"，该比例是1987年民调首次涉及该问题以来最高的一次。
有66%的受访者称贫富冲突"非常严重"或"严重"。
研究人员发现，更高比例的民主党人士、年轻人、女性及黑人认为有阶级冲突迹象。
62%的美国人称，移民和本土公民间存在严重冲突，而2009年这一比例仅为47%。
最新调查显示美国种族冲突减轻，仅38%的受访者称，黑人和白人间冲突严重。34%的人称，年轻人和老人间互存敌意。
皮尤中心称，最新调查结果并不意味着更多美国人认为富人导致阶级分化，有些人尽管认为贫富冲突增加，但认为"仇富"情绪被误导了。
皮尤调查还发现，46%的美国人认为，富人致富是由於人脉或家庭背景，43%的人称财富来自勤奋、野心或教育。
皮尤称，去年12月6日至19日，共有2,048人参与了此项电话调查，误差率为正负2.9个百分点。（完）
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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