分析：车企与科技公司竞相结盟求共赢

焦点：贸易形势紧张且美元或继续走强 冲淡达沃斯论坛的乐观气氛
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路透底特律5月25日 （记者 Joseph White/Paul Lienert） - 全球大型车企与叫车及交通服务初创型企业的一系列合作，正在改写未来个人交通的竞争版图。
业界高管与分析师称，车企现在认识到，他们可将叫车服务和汽车共享公司变成所有车型、尤其是混合动力与电动汽车的稳定客户。
车企与叫车服务或者短期租车公司合作，可让消费者们接触到他们原本不会关注的汽车品牌。科技企业拥有大量的消费者数据，并通过精密的方式对数据进行分析。
这些矽谷初创交通企业从车企那里获得资金、接触了解汽车运作原理的汽车行业工程师，而他们的司机购车时也可以获得折扣。
德国豪车制造商宝马(BMWG.DE)周三称，旗下风投部门BMW iVentures对位于加州的Scoop Technologies进行了一笔未披露金额的投资。Scoop Technologies拥有名为Scoop的智能手机拼车服务应用。
以销量计全球最大车企丰田汽车(7203.T)周二称，对优步（Uber）进行了一笔未透露金额的投资。德国大众汽车(VOWG_p.DE)同日称，将对叫车服务企业Gett投资3亿美元。
通用汽车(GM.N)今年早些时候收购了优步对手Lyft的部分股权，且正自行推出Maven品牌的汽车共享与交通初创企业。福特汽车(F.N)、戴姆勒和其他大型车企也宣布进军叫车和汽车共享服务的举措。
安永为车企提供交易咨询的合伙人Mark Short称，随着更多消费者使用叫车或者拼车服务，车企“希望确保他们自己入局。为了入局，你必须投资这些企业”。
优步与丰田的结盟可令双方受益。
Jackdaw Research技术分析师Jan Dawson称，优步“实际上从其自身经历中，对汽车如何制造与运作的了解非常少”。与丰田一样，优步亦希望发展自动驾驶汽车，双方称将进行研究合作。
丰田称，预计为优步司机提供购买丰田汽车的新途径，并可能向优步批量销售丰田和雷克萨斯品牌汽车。丰田发言人周三称，这些项目的细节尚未决定。
丰田和其他一些车企目前为优步及其对手Lyft的司机提供购车折扣。据优步网站信息，优步司机购买丰田普锐斯可获得750美元折扣，购买福特Focus可获2,100美元折扣。
优步周三称，截至去年底，各车企提供的折扣为其全球司机购车节省逾2,000万美元。截至去年12月，全球逾5万人使用优步的购车折扣项目Uber Vehicle Solutions，购买或租赁了价值超过10亿美元的汽车。
一些车企试图销售更多电动汽车或混合动力汽车，以根据美国联邦和州环境法规获得积分，而叫车和汽车共享企业可成为这些车企的目标客户。相比日常的双程通勤，在市内提供载客服务可以更迅速地抵消电动汽车电池的高成本。
通用汽车高管称，Lyft将成为雪佛兰Bolt电动汽车的重要客户。通用的混合动力车型Bolt将于今年底推出。
BMW iVentures的董事总经理Ulrich Quay周三称，宝马对Scoop的投资也是为了售车。Quay称，叫车服务可帮助宝马了解从未驾驶过宝马车的客户。
Scoop应用为居住在相同街区、工作地点亦相近的人提供拼车服务。Scoop Technologies目前在旧金山湾区运营。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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