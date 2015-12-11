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货币新闻 | 2015年 12月 12日 星期六 02:50 BJT

标题新闻：美国石油钻井平台本周减少21座，至2010年4月以来最低524座，过去15周中第14周减少-Baker Hughes

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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