美国能源：新年伊始钻机数量降至2010年4月来低点，未来料进一步减少

路透1月8日 - 周五出炉的数据显示，今年伊始美国能源企业活跃石油钻机数量降至逾五年最低水准，分析师称随着生产商对油价加剧暴跌情况作出回应，未来钻机数量几乎肯定会进一步减少。

油服公司Baker Hughes 在其备受关注的报告中称，截至1月8日止当周，美国钻探商减少20台石油钻机，创5月来最大单周降幅。从Permian到Bakken，所有主要页岩油产区活跃钻机数量都减少。RIG-OL-USA-BHI

根据数据，目前美国活跃石油钻机仅剩516台，创2010年4月来最低水准。但几乎无人预期钻机减少的趋势将停止。过去两个月油价下跌逾10美元，其中约半数跌幅是上周录得的。油价下跌可能导致未来一两个月活跃钻机数量进一步减少。

“只要油价仍低迷，钻机数量就将继续减少，”能源咨询顾问公司Gelber and Associates的创始人兼总裁Arthur Gelber说。

这是钻机数量在过去八周来第七次减少，目前活跃钻机总量较去年同期当周的1,421台大幅减少，仅剩约三分之一。

据Baker Hughes，2015年全年，钻探商活跃石油钻机共减少963台，创2002年来首次录得年度降幅，而且至少为1988年来最大年度降幅。

在之前五年(2010-2014年)，石油生产商平均每年增加216台钻机。但在2015年，它们平均每周就减少18台钻机。

美国石油钻机数量图表：here

美国天然气钻机数量与期货走势图表：link.reuters.com/nuz86t

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