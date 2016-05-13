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市场报道 | 2016年 5月 14日 星期六 01:10 BJT

标题新闻：美国活跃钻机数5月13日止当周减少10座至2009年10月以来最低，连降第八周-贝克休斯

注：贝克休斯公司(Baker Hughes)是美国一家为全球石油开发和加工工业提供产品和服务的大型服务公司。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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