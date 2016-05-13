标题新闻：美国活跃钻机数5月13日止当周减少10座至2009年10月以来最低，连降第八周-贝克休斯

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
注：贝克休斯公司(Baker Hughes)是美国一家为全球石油开发和加工工业提供产品和服务的大型服务公司。
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)
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