版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 29日 星期六 01:26 BJT

标题新闻：截至10月28日当周，美国活跃钻机数减少2座，至441座，为6月以来首次减少-贝克休斯

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐