罗姆尼将就汇率操纵向中国施压

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透华盛顿3月27日电（记者 Doug Palmer）---美国共和党总统参选人罗姆尼的竞选顾问阿尔多纳斯（Grant Aldonas）周二称，罗姆尼认为中国操纵汇率，并存在不公平补贴举措，正寻找向中方加大施压的途径。
阿尔多纳斯在美国制造业未来研讨会上称：“我认为，他想把这一压力最大化。”在小布什任美国总统时，阿尔多纳斯曾任美国商务部负责国际贸易的副部长。
罗姆尼承诺，他若当选将尽快把中国列为汇率操纵国，而奥巴马政府曾六次拒绝这麽做。
根据罗姆尼的计划，这将为美国向中国商品徵收反补贴税铺路。美国许多人认为人民币被低估，徵收反补贴税能抵消其影响。
去年，民主党控制的参议院通过了汇率议案，在本质上是出於相同目的。
但共和党控制的众议院对此反对，其领导人称，他们担心此举会开启贸易战，奥巴马政府未敦促众议院对该汇率议案投票。
美国财政部将於4月15日前宣布，是否有国家操纵汇率，以获得不公平贸易优势。中国上次被美国列为汇率操纵国是1994年。而此後无论两党哪一方执政，美国财政部未将任何国家贴上汇率操纵国标签。
当被问及罗姆尼是否真的要宣布中国是汇率操纵国，阿尔多纳斯称：“他是认真的。”
但阿尔多纳斯称，任何汇率法案还应针对更广泛的补贴措施，这些措施鼓励中国企业产能过剩，并涌入美国市场。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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