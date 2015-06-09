孤舟怒渡太平洋 美国女子开启挑战之旅

路透6月7日 （记者 Brendan O'Brien） - 美国一名女子周日开始6,000英里（9,656公里）的海上征程，欲成为独自划艇横渡太平洋的全球第三个人和首位女性。

据她支援团队的网站expeditionpacific.com，30岁的桑娅·鲍姆斯坦（Sonya Baumstein）从日本的Choshi Marina出发，驾小艇开启这段为期四到六个月的冒险历程，目的地是旧金山。

据海洋划艇协会（Ocean Rowing Society）记录，此前有16人次挑战孤身划艇横渡太平洋，但没有一位女性成功，仅有两名法国男子成功完成了征程--1991年的杰拉德·阿博维尔（Gerard d'Aboville）和2005年的伊曼纽尔·柯因德尔（Emmanuel Coindre）。

鲍姆斯坦使用的自制小艇长7米，重300公斤，没有发动机或者风帆。

“桑娅没有疯，”此次冒险之旅的运营经理安德鲁·卡尔（Andrew Cull)5月份接受路透采访时说道。

“她是有目标的。她或许有点莽撞。她脑海中有想法后，就会不顾一切地达到目标。”

她的支援团队将从陆上通过卫星电话为她提供支援，用GPS追踪她。遇到麻烦时，她可使用紧急救援无线电信标，但不会给她配备支援船。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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