美国女子鲍姆斯坦放弃横渡太平洋

香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
(本文由路透中文网编译提供)
路透6月14日 - 美国女子桑娅·鲍姆斯坦（Sonya Baumstein）的团队周日称，由于遇上恶劣天气，加上船舵装置在从日本海域出发后出现故障，鲍姆斯坦中止了独自划艇横渡太平洋的征程。
根据支持她的团队的网站expeditionpacific.com，30岁的鲍姆斯坦在出发一周后被日本海岸警卫队救起。鲍姆斯坦横渡太平洋之旅将长达4-6个月，若成功会成为全球首位横渡太平洋的女性。
这次横渡计划的经理Andrew Cull在声明中称，在水上的第一个七天中，鲍姆斯坦失去了重要的操舵系统设备--浮锚，遭遇了猛烈的顶头风，同时还得应对预报可能出现的恶劣天气。
“桑娅和一些团队成员觉得情况不对。虽然我们无法确切地指出问题，但还是觉得有些不对劲，”他说。
Cull称，鲍姆斯坦尚未决定何时以及是否再次尝试横渡太平洋。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)