美国女子鲍姆斯坦放弃横渡太平洋

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月14日 - 美国女子桑娅·鲍姆斯坦（Sonya Baumstein）的团队周日称，由于遇上恶劣天气，加上船舵装置在从日本海域出发后出现故障，鲍姆斯坦中止了独自划艇横渡太平洋的征程。

根据支持她的团队的网站expeditionpacific.com，30岁的鲍姆斯坦在出发一周后被日本海岸警卫队救起。鲍姆斯坦横渡太平洋之旅将长达4-6个月，若成功会成为全球首位横渡太平洋的女性。

这次横渡计划的经理Andrew Cull在声明中称，在水上的第一个七天中，鲍姆斯坦失去了重要的操舵系统设备--浮锚，遭遇了猛烈的顶头风，同时还得应对预报可能出现的恶劣天气。

“桑娅和一些团队成员觉得情况不对。虽然我们无法确切地指出问题，但还是觉得有些不对劲，”他说。

Cull称，鲍姆斯坦尚未决定何时以及是否再次尝试横渡太平洋。（完）