俄罗斯指责美国援助组织干涉俄政治

路透莫斯科9月19日电（记者 Steve Gutterman/Nastassia Astrasheuskaya）---莫斯科周三指责美国利用援助机构干预俄罗斯政治并影响选举。这很可能导致俄美关系降至新低。

俄罗斯外交部发布的声明措辞强硬，说明了俄罗斯为何要求美国国际开发署（USAID）从10月1日开始停止在俄罗斯的运行。华盛顿方面周二宣布了俄方的这一决定。

克里姆林宫批评人士称，此举意在切断普京认为威胁其政权的机构的资金来源，并指出这是俄罗斯政府压制异见人士的部分举措。

俄外交部发言人卢卡舍维奇（Alexander Lukashevich）在声明中指出，“该机构通过分配款项试图影响（俄罗斯）政治进程，包括各种类型的选举，和公民社会机构。”

他表示，莫斯科对USAID在包括北高加索等地区的活动感到担忧。俄罗斯在北高加索地区面临伊斯兰团体的叛乱威胁。

“普京感到，他也从来都认为一个自由、独立的公民社会是他的敌人，”俄罗斯人权组织Memorial主席奥尔洛夫（Oleg Orlov）说道。该组织接近一半的资金来自USAID。

“普京认为我们对他所建立的体系构成威胁，”他告诉路透。

美国对俄罗斯选举和法制记录持批评态度，并驳斥了俄罗斯有关美国资助人权组织和民主机构意在影响俄国内政治的指责。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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