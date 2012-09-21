美国国际开发署被要求在俄“关门” 美方请求多给时间以结束工作

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透华盛顿9月20日电---美国周四表示，已请求俄罗斯给予更多时间允许美国国际开发署（USAID）结束在俄的工作。俄罗斯政府要求该机构10月1日前结束在其境内的活动。
美国国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）未透露希望延长的时间，分析人士则将俄罗斯政府此举视为其镇压亲民主组织的一部分。
纽兰对记者称，美国已向俄罗斯承诺，“（美国国际开发署）到10月1日时不再签署新合约，不再进行新项目，但我们请求再给些时间来结束工作，当中包括已在进行中的项目”。
俄罗斯要求美国国际开发署10月1日前停止在俄的活动。该机构20年前进驻俄罗斯，迄今投资额已超过26亿美元，主要用於对抗疾病、保护环境、加强民间社团及推动经济现代化等活动。
美国国务院周二宣布将关闭美国国际开发署在俄罗斯的办公室，但指出该机构将继续推动该国的民主和民间社团发展，但不再设有办公室。一位美国政府官员称，关闭该机构在俄办公室将影响到13名美国外交人士和60名俄罗斯当地雇员。
美国国际开发署2012年对俄罗斯的投资预算案接近5,000万美元，其中一半以上用於人权和民主活动，剩余的约40%将直接投资到俄罗斯的各种组织机构。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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