俄罗斯要求美国国际开发总署停止在俄运营

德国中左翼社会民主党与默克尔保守党派支持率旗鼓相当--民调
路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理默克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。
路透华盛顿9月18日电（记者 Arshad Mohammed）---美国政府周二称，俄罗斯要求美国国际开发总署在10月1日前停止在俄罗斯的运营。此举与美国加强两国联系的努力背道而驰，可能也有助於克里姆林宫打压支持民主的团体。
美国国际开发总署在俄罗斯运营了20年，在对抗疾病、保护环境、加强公民社会和促进经济现代化上花费了超过26亿美元。
美国国务院宣布这一消息时暗示，俄罗斯政府可能觉得该国不再需要这种国际援助。俄政府从石油获得大量收入。
分析人士认为，俄罗斯也可能存在政治上的考虑：减少推广民主和法制的俄罗斯团体所获得的外国支持，俄罗斯政府对这些团体持很深的怀疑态度。
“俄罗斯当局明确表示，他们认为俄罗斯是一个强大的国家，应该给予援助，而非接受援助，”卡耐基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）的Matthew Rojansky说道。
“克里姆林宫怀疑大选前後的抗议由美国资助的非政府组织精心策划，而且俄罗斯非常不同意美国在中东推广民主的行为，从这些你可以看出为何俄罗斯现在作出这一决定，”他表示。
美国国务院表示，尽管不再拥有俄罗斯办公室，美国国际开发总署仍将继续推广民主和公民社会。
“尽管美国国际开发总署不再拥有俄罗斯办公室，我们仍将继续支持民主、人权和俄罗斯公民社会的发展，并期待继续与俄罗斯非政府组织合作，”美国国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）在声明中称。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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