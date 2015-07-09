美空军部长称俄罗斯是美国国家安全的最大威胁

路透华盛顿7月8日（记者 Andrea Shalal） - 美国空军部长詹姆斯（Deborah James）周三称，俄罗斯是美国国家安全的最大威胁，美国必须加强其在整个欧洲的军事存在。

“我确实认为，俄罗斯是最大的威胁，”詹姆斯在采访中对路透称。詹姆斯此前对包括波兰在内的美国在欧洲的盟国进行访问，并且举行了一系列会议。

詹姆斯称，美国正在通过加强在欧洲的存在来回应俄罗斯近期“令人不安的”行动，而且会继续对F-16战机编队进行轮岗。

“面对俄罗斯的这些行动，绝没有显示缺乏决心的时间，”她说。

詹姆斯称，北约28个成员国中只有四个国家迄今达到了国防开支占国内生产总值2%的目标，她对此感到失望。

詹姆斯承认欧洲目前面临艰难的移民和经济挑战，但她称北约军事联盟及相关承诺应当是明确的优先事项。

她表示，鉴于现在的紧张情势，美国空军继续在努力减少美方对供军方及情报卫星发射使用的俄罗斯RD-180火箭发动机的依赖。

她还称，鉴于当前与俄罗斯的紧张关系，加上打击“伊斯兰国”，目前对美国空军资产的需求非常大，但美国空军也在努力保护本国武器系统及网络免受网络攻击。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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