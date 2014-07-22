拜登称普京没有灵魂--《纽约客》

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路透华盛顿7月21日 - 据《纽约客》（New Yorker）周一在网上发布的一篇文章，美国副总统拜登2011年在克里姆林宫与时任俄罗斯总理的普京会面后称，普京没有灵魂。

拜登向该杂志谈及2011年访问俄罗斯时他与普京会面的情况，称他当时发现自己与普京仅有咫尺之遥。

“我说，‘总理先生，看着您的眼睛，我觉得您没有灵魂，’”拜登对该杂志说。“他（普京）看着我，笑着说，‘我们了解彼此’。”

拜登对普京的评价，与美国前总统小布什对普京的评价截然不同。小布什2001年与普京首次会面后称：“看着这个男人的眼睛……我能感觉到他的灵魂。”

眼下正值美国和其他西方大国就马航客机坠毁事件向俄罗斯表示愤怒之际。

据《纽约客》7月28日一期刊登的这篇文章，拜登还谈及了今年早些时候他与乌克兰官员会面的情况。

文章称，乌克兰官员一直在寻求美国的军事援助，但拜登称美国只能提供很小的支持。

“由于很多原因，我们不再从冷战角度考虑，”拜登对该杂志表示。“原因之一是，没人比得上我们，没人能靠近（我们）。普京无法通过军事行动从根本上改变美国的利益，除非他疯狂到足够敢摁下按钮。”(完)