五角大楼称俄战机多次在黑海靠近美国军舰

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月14日 - 五角大楼周一称，俄罗斯一架战机周末在黑海的一艘美国军舰附近多次进行低空、近距离飞行，五角大楼对此予以谴责。目前美俄因乌克兰问题关系紧张。
五角大楼发言人Steve Warren称，“俄罗斯的这种挑衅和不专业行为违背了其国家协定以及我们两国军方之前就专业互动达成的协议。”
Warren称，俄罗斯一架苏-24战机在美国唐纳德·库克号（USS Donald Cook）驱逐舰附近进行了12次低空飞行。唐纳德·库克号驱逐舰4月10日以来一直在黑海。他对记者表示，俄战机看似没有武器装备。
Warren称，周六晚间发生的这一事件持续了90分钟，当时唐纳德·库克号驱逐舰正在黑海西部的国际海域进行巡逻。唐纳德·库克号目前停留在罗马尼亚一个港口。
他表示，当时还有一架苏-24战机与这架俄战机一起飞行，但那架战机没有靠近美国军舰；唐纳德·库克号多次试图与俄飞行员进行沟通，但均没有得到回应。
Warren称，五角大楼官员尚未与俄罗斯政府就此事件进行讨论。
Warren称，周六事件发生时美国军舰没有处于危险状态。
“我很难相信两名俄罗斯飞行员会自行选择做出这种举动，我们已看到俄方有不专业举动，数月来在乌克兰问题上违反国际准则。这些持续的挑衅和不专业行为无助于缓解乌克兰局势。”（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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