全球核弹头数量大幅削减 但核大国依然在升级余下弹头

路透维也纳10月10日（记者 Fredrik Dahl） - 目前全球核武器库存量约为20世纪80年代冷战时期最高峰的四分之一，但美国、俄罗斯、中国、法国和英国都在考虑或正采取措施进一步升级武器系统。

斯德哥尔摩国际和平研究所预计，目前全球核弹头数量约为17,000枚，过去30年里减少了约75%，主要是因为美国和俄罗斯削减核弹头数量。

2009年，上任三个月的美国总统奥巴马发表了无核武器世界愿景的讲话，给去核化注入了新的推动力。他也因此获得了诺贝尔和平奖。

但是奥巴马阐述的目标中，迄今呈现的结果各异，而美国和北约推动西欧打造反导体系的计划，被俄罗斯方面质疑他推动无核化的诚意。

去年6月，奥巴马建议进一步削减三分之一的核弹头，但俄罗斯表示，西欧反导体系计划迫使俄罗斯保留更多导弹，否则可能失去威慑力。

与此同时，美国智库Federation of American Scientists表示，美国通过服役周期延长项目，正在改进现有弹头，而俄罗斯正在每个导弹上部署更多弹头，中国则推出可发射核武器的新型移动导弹发射系统。

这些行为导致联合国去核事务高级代表Angela Kane在9月时评论道：“大量核武器改进项目……引发外界的质疑：这些措施将带来无核世界还是永久笼罩在核武器阴影的世界？”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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