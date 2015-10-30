美国战机周二紧急升空 应对逼近航母的俄战机

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿10月29日 - 美国军方官员们周四称，美国“罗纳德·里根”号航空母舰上的四架战机周二紧急升空拦截靠近的俄罗斯战机，当时该航母在日本海执行军事演习任务。
上述官员称，两架俄罗斯图-145“熊”式战机出现在距上述航母一海里的范围，以距海面大约500英尺（152米）的高度低空飞行。
尽管这样的事件不常见，但五角大楼称俄战机未构成威胁。
“没有任何迹象显示他们构成直接威胁，”五角大楼发言人戴维斯（Jeff Davis）说。
这起事件发生时，美国海军正在与韩国方面在公海举行军演。
白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称，美国此前曾就俄罗斯军机的不专业行为表达了关切，其中也包括俄战机侵入土耳其领空。
“这次的情况与那些略有不同，这次是在公海。”厄内斯特称。
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。